سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024.. عيار 21 الآن وشلل بالسوق بسبب الدولار

واصل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، استقراره في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء.

وجاء استقرار سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، بالتزامن مع استمرار سعر الذهب عالميا، في نفس مستويات أسعار الأمس، وارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 64.09 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 65 جنيها.

خفض قيمة الجنيه غير مؤكد

انتعش سعر العملة المصرية بقوة خلال الساعات الأخيرة في السوق الموازية ليسجل نحو 65 جنيها بعد أن انخفض بداية الأسبوع إلى مستوى 52 جنيها، مما غذى توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك لسعر الجنيه الرسمي.

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس في تصريحات نقلتها قناة العربية: إن توقيت وحجم أي تخفيض للجنيه المصري غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية، هو قرار سياسي للسلطات المصرية.

وأضاف سوسة، أن قرار تعويم الجنيه يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ولكنه يرى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري في الظروف الحالية، لن يحقق المستهدف منه من جانب السلطات المصرية.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس، أيضا أن تحصل مصر على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 5 مليارات دولار من شركاء دوليين، وإقليميين.

ومن المتوقع أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، وفق سوسة.

3 أهداف رسمية من قرار تعويم الجنيه

وأوضح سوسة، أن الحكومة المصرية لديها 3 أهداف رئيسية من قرار تعويم الجنيه وهي، القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتقليل عمق أي خفض للجنيه المصري.

وأضاف، أن هذه الأهداف حتى تتحقق يجب توافر شرطان، الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف.

وفي ظل غياب هذين الشرطين حتى الآن، وفقاً لسوسة، فإن القطاع المصرفي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على الدولار، خاصة وأنه لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية، التي يمررها إلى الاقتصاد.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ثابتا عند نحو 4057 جنيها للشراء، و4171 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، عيار 18، عند نحو 3043 جنيها للشراء، و 3129 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024

كما ظل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، ثابتا عند نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و29.2 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3550 جنيها للشراء، و 3650 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024 عيار 14

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024، عيار 14، نحو 2367 جنيها للشراء، و 2433 جنيها للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الجمعة 9-2-2024، بنحو 150 قرشا، بعدما فقد 25 جنيها خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 64 جنيها للشراء، و 65 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.50 جنيها للشراء، و 63.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 9-2-2024

وبلغ سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية إلى نحو 2032.74 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:49 صباحا بتوقيت غرينيتش اليوم الجمعة 9-2-2024، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2032.85 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:47 صباح أمس الخميس بتوقيت غرينيتش.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.