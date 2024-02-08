سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من تراجع سعر الذهب عالميا، وارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 63.78 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 63.50 جنيها.

أسباب تراجع سعر الدولار في مصر

يسوق الخبراء مبررات عدة لعل أبرزها يدور حول تأثير رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، والتوقعات باقتراب مصر وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة، وهو ما أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق.

وبحسب تقرير لبنك مورغان ستانلي، فإن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي مهد الطريق أمام صناع السياسات لخفض قيمة الجنيه، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع انتقال البلاد إلى “إطار عمل استهداف التضخم” تماشيا مع متطلبات الصندوق، بحسب التقرير الصادر عن البنك.

ويتوقع البنك الأمريكي، أن ينفذ البنك المركزي خفضا محدودا لقيمة العملة المحلية في البداية، قبل أن يزيده تدريجيا إلى سعر صرف أكثر مرونة.

واختتمت مصر مؤخرا محادثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة، حيث أحرزت “تقدما ممتازا” حول تفاصيل الاتفاقية.

كلمة السر لتحديد سعر الدولار في مصر

ومن جانبها ترى الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد، في تصريحات خاصة إلى “أريبيان بزنس”، أن توفر الدولار هو كلمة السر، وأن حل الأزمة الحالية يكمن في وجود اقتصاد حقيقي يولد تدفقات دولارية.

وأضافت، أن السعر الذي وصل إليه الدولار مؤخرا ليس حقيقيا، وكان تعبيرا عن حالة قلق بين المتعاملين، إذ أن السعر انخفض بمجرد انتشار أحاديث حول مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وإمكانية ضخ تدفقات دولارية كبيرة، رغم عدم ضخ أي دولار في السوق.

وقالت، إن استمرار تراجع الدولار مرهون بالإعلان عن صفقة “رأس الحكمة”، وتوفر الدولار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الخميس 8-2-2024

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 4057 جنيها للشراء، و4171 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الخميس 8-2-2024

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 3043 جنيها للشراء، و 3129 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024

كما استقر متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024، عند نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و29.2 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 8-2-2024

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ثابتا عند نحو 3550 جنيها للشراء، و 3650 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024، عيار 14، نحو 2367 جنيها للشراء، و 2433 جنيها للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 في السوق السوداء

وقفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الخميس 8-2-2024، بنحو 4.5 جنيها، بعدما فقد 25 جنيها خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 62.50 جنيها للشراء، و 63.50 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 58 جنيها للشراء، و 59 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 8-2-2024

تراجع سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية إلى نحو 2032.85 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:47 صباحا بتوقيت غرينيتش اليوم الخميس 8-2-2024، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2034.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:41 صباح أمس الأربعاء بتوقيت غرينيتش.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.