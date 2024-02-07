سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024.. عيار 21 الآن يقفز 175 جنيها

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 117، و200 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا، وارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 63.98 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 59 جنيها.

ضوء في آخر نفق أزمة الدولار

قال صندوق النقد الدولي، في بيان مساء الخميس، إنه اتفق مع الحكومة المصرية على العناصر الرئيسية التي تحدد سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول مجموعة من السياسات الشاملة، التي تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان: فريق صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية، اتفقوا على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، أبدت التزامها القوي باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المهمة.

وفي وقت سابق من الخميس، أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق و الحكومة المصرية، في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأجرت مصر مفاوضات مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين مع بعثة صندوق النقد الدولي، في القاهرة، لإحياء وزيادة اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض لمصر، العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ مارس 2023، وعدم وفاء الحكومة بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف العملة المصرية.

وثبتت الحكومة المصرية، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عند 30.94 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وأكدت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة أمس الخميس، بعدما استمرت أسبوعين، إن المناقشات مع الحكومة المصرية، سوف تستمر افتراضيا في الأيام المقبلة، لتحديد حجم الدعم الإضافي الذي تحتاجه مصر، لسد فجوات التمويل الخارجية التي تعاني منها الحكومة، سواء من صندوق النقد الدولي، أوغيره من شركاء التنمية الثنائيين، أو المتعددة الأطراف (مثل البنك الدولي).

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4057 جنيها للشراء، و4171 جنيها للبيع، مقابل نحو 3857 جنيها للشراء، و3971 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024، عيار 18، إلى نحو 3043 جنيها للشراء، و 3129 جنيها للبيع، مقابل نحو 2893 جنيها للشراء، و 2979 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024، إلى نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و29.2 ألف جنيه للبيع، مقابل 27 ألف جنيه للشراء، و27.8 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3550 جنيها للشراء، و 3650 جنيها للبيع، مقابل نحو 3375 جنيها للشراء، و 3475 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024، عيار 14، إلى نحو 2367 جنيها للشراء، و 2433 جنيها للبيع، مقابل نحو 2250 جنيها للشراء، و 2317 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-2-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 4057 4171 عيار 22 3719 3824 عيار 21 3550 3650 عيار 18 3043 3129 عيار 14 2367 2433 عيار 12 2029 2086 الجنيه الذهب 28400 29200 جدول سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-2-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7-2-2024

سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7-2-2024، رسميا، نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7-2-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 7-2-2024، بنحو 140 قرشا، بعدما فقد 25 جنيها خلال 3 أيام، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 7-2-2024، إلى نحو 58 جنيها للشراء، و 59 جنيها للبيع، مقابل إلى إلى نحو 56.60 جنيها للشراء، و 57.60 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 7-2-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية إلى نحو 2034.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:41 صباحا بتوقيت غرينيتش اليوم الأربعاء 7-2-2024، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2024.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 9:44 صباح أمس الثلاثاء بتوقيت غرينيتش.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.