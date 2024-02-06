سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024.. عيار 21 الآن

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 50، و86 جنيها على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا، وذلك بسبب ارتباك السوق لتذبذب سعر الدولار في السوق السوداء، كما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024 ارتفاعا طفيفا في تعاملات السوق السوداء.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 61.03 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 57.60 جنيها.

ضوء في آخر نفق أزمة الدولار

قال صندوق النقد الدولي، في بيان مساء الخميس، إنه اتفق مع الحكومة المصرية على العناصر الرئيسية التي تحدد سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول مجموعة من السياسات الشاملة، التي تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان: فريق صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية، اتفقوا على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، أبدت التزامها القوي باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المهمة.

وفي وقت سابق من الخميس، أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق و الحكومة المصرية، في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأجرت مصر مفاوضات مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين مع بعثة صندوق النقد الدولي، في القاهرة، لإحياء وزيادة اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض لمصر، العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ مارس 2023، وعدم وفاء الحكومة بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف العملة المصرية.

وثبتت الحكومة المصرية، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عند 30.94 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وأكدت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة أمس الخميس، بعدما استمرت أسبوعين، إن المناقشات مع الحكومة المصرية، سوف تستمر افتراضيا في الأيام المقبلة، لتحديد حجم الدعم الإضافي الذي تحتاجه مصر، لسد فجوات التمويل الخارجية التي تعاني منها الحكومة، سواء من صندوق النقد الدولي، أوغيره من شركاء التنمية الثنائيين، أو المتعددة الأطراف (مثل البنك الدولي).

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3857 جنيها للشراء، و 3971 جنيها للبيع، مقابل نحو 3943 جنيها للشراء، و 4000 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024، عيار 18، إلى نحو 2893 جنيها للشراء، و 2979 جنيها للبيع، مقابل نحو 2957 جنيها للشراء، و 3000 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024، إلى نحو 27 ألف جنيه للشراء، و27.8 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 27.6 ألف جنيه للشراء، و28 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3375 جنيها للشراء، و 3475 جنيها للبيع، مقابل نحو 3450 جنيها للشراء، و 3500 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024، عيار 14، إلى نحو 2250 جنيها للشراء، و 2317 جنيها للبيع، مقابل نحو 2300 جنيها للشراء، و 2333 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-2-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3857 3971 عيار 22 3536 3640 عيار 21 3375 3475 عيار 18 2893 2979 عيار 14 2250 2317 عيار 12 1929 1986 الجنيه الذهب 27000 27800 جدول سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-2-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6-2-2024

سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6-2-2024، رسميا، نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 6-2-2024، بصورة طفيفة، بعدما فقد 25 جنيها خلال 3 أيام، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 6-2-2024، إلى نحو 56.60 جنيها للشراء، و 57.60 جنيها للبيع، مقابل إلى إلى نحو 56.50 جنيها للشراء، و 57.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 6-2-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية إلى نحو 2024.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 9:44 صباحا بتوقيت غرينيتش اليوم الثلاثاء 6-2-2024، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2023.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت غرينيتش أمس الاثنين.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.