سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024.. عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 67، و114 جنيها مع ارتباك السوق، بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء، كما استمر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-2-2024 التراجع في تعاملات السوق السوداء.

وسجل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 60.52 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 57.50 جنيها.

ضوء في آخر نفق أزمة الدولار

قال صندوق النقد الدولي، في بيان مساء الخميس، إنه اتفق مع الحكومة المصرية على العناصر الرئيسية التي تحدد سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول مجموعة من السياسات الشاملة، التي تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان: فريق صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية، اتفقوا على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، أبدت التزامها القوي باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المهمة.

وفي وقت سابق من الخميس، أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق و الحكومة المصرية، في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأجرت مصر مفاوضات مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين مع بعثة صندوق النقد الدولي، في القاهرة، لإحياء وزيادة اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض لمصر، العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ مارس 2023، وعدم وفاء الحكومة بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف العملة المصرية.

وثبتت الحكومة المصرية، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عند 30.94 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وأكدت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة أمس الخميس، بعدما استمرت أسبوعين، إن المناقشات مع الحكومة المصرية، سوف تستمر افتراضيا في الأيام المقبلة، لتحديد حجم الدعم الإضافي الذي تحتاجه مصر، لسد فجوات التمويل الخارجية التي تعاني منها الحكومة، سواء من صندوق النقد الدولي، أوغيره من شركاء التنمية الثنائيين، أو المتعددة الأطراف (مثل البنك الدولي).

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3943 جنيها للشراء، و 4000 جنيها للبيع، مقابل نحو 4057 جنيها للشراء، و 4114 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024، عيار 18، إلى نحو 2957 جنيها للشراء، و 3000 جنيها للبيع، مقابل نحو نحو 3043 جنيها للشراء، و 3086 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 27.6 ألف جنيه للشراء، و28 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و28.8 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3450 جنيها للشراء، و 3500 جنيها للبيع، مقابل نحو 3550 جنيها للشراء، و 3600 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024، عيار 14، إلى نحو 2300 جنيها للشراء، و 2333 جنيها للبيع، مقابل نحو 2367 جنيها للشراء، و 2400 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 5-2-2024، بنحو 5.90 جنيه، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 56.50 جنيها للشراء، و 57.50 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 62.40 جنيها للشراء، و 63.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 5-2-2024

تراجع سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت غرينيتش اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 2023.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو2039.76 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، الجمعة الماضية.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.