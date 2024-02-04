سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024.. عيار 21 يتراجع 275 جنيها

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 183، و315 جنيها مع ارتباك السوق، بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء، بينما استمر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-2-2024 التراجع في تعاملات السوق السوداء.

وسجل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 62.25 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 63.40 جنيها.

مصر تنتظر تمويل 10 مليارات دولار

أكدت مصادر مطلعة، أن مصر تتفاوض للحصول على 10 مليارات دولار تمويل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وأضافت المصادر، أن بعثة صندوق النقد الدولي قررت مد زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري، للانتهاء من المفاوضات.

وأوضحت المصادر، حسب وكالة “بلومبيرغ”، أن هذه المحادثات، تناولت زيادة برنامج التمويل الحالي لمصر، الذي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي لم يتم صرف سوى جزء ضئيل منه حتى الآن.

وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية، للحصول على دعم من العملات الأجنبية، لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها اقتصادها، وتعزيز قيمة الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته بشدة في السوق الموازية “السوداء”، بما يساهم في وضع حلول لأزمات الاقتصاد المصري، التي تتفاقم منذ عامين، ما أدى لارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

ويرى اقتصاديون، أن نجاح التفاوض، والحصول على هذا التمويل الجديد، قد يقلل من فجوة التمويل الخارجي لمصر خلال السنتين الماليتين 2024 و2025.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الأحد 4-2-2024

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4057 جنيها للشراء، و 4114 جنيها للبيع، مقابل نحو 4371 جنيها للشراء، و 4429 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الأحد 4-2-2024

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024، عيار 18، إلى نحو 3043 جنيها للشراء، و 3086 جنيها للبيع، مقابل نحو 3279 جنيها للشراء، و 3321 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024، إلى نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و28.8 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 30.6 ألف جنيه للشراء، و31 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأحد 4-2-2024

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3550 جنيها للشراء، و 3600 جنيها للبيع، مقابل نحو 3825 جنيها للشراء، و 3875 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024 عيار 14

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024، عيار 14، إلى نحو 2367 جنيها للشراء، و 2400 جنيها للبيع، مقابل نحو 2550 جنيها للشراء، و 2583 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأحد 4-2-2024، بنحو 3.6 جنيه، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، إلى نحو 62.40 جنيها للشراء، و 63.40 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 66 جنيها للشراء، و 67 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 4-2-2024

سجل سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، نحو 2039.76 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرج.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.