سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024.. ارتباك وشلل بسبب الدولار

واصل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024، استقراره في مختلف أعيرة المعدن النفيس، مع ارتباك السوق، وشلل في حركة البيع، والشراء، بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء، وتراجع سعر الذهب عالميا في نهاية تداولات الأسبوع بالبورصة الأمريكية، بينما واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-2-2024 التراجع في تعاملات السوق السوداء.

وسجل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 67.01 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 67 جنيها.

رفع أسعار الفائدة 2%

قال البنك المركزي المصري، إنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس (2%).

وأضاف المركزي المصري، في بيان الخميس، أن لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك، قررت في اجتماعها اليوم رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25%، من 20.25%، كما قررت رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25% من 19.25%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، والذي بلغ ذروته خلال الشهور الماضية في مصر.

وأعلن المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حقق نموا بنسبة 2.7% في الربع الثالث من 2023، منخفضا من النمو الذي تحقق في الربع الثاني من 2023، وبلغت نسبته 2.9%.

وأوضحت لجنة السياسة النقديـة، أن قرارها برفع أسعار الفائدة، يهدف للحد من ارتفاع التضخم، الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت اللجنة، أنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، وأن أسعار الفائدة تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

ومن جانبها ترى المحللة المالية، رانيا يعقوب، من ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن قرار المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة، سببه هو ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتوقع استمرار ارتفاع التضخم خلال شهري فبراير الجاري، ومارس المقبل.

وأضافت يعقوب، أنه على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة، له آثار سلبية على مناخ الاستثمار.. لكن في ظل الظروف الحالية التي تقترب من حالة الركود بسبب أسعار الصرف، أرى أن ما يقلل هذه الآثار هو توقع أن يتحرك سعر الصرف خلال الفترة القادمة.

واتسعت الفجوة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك، وسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، إذ يبلغ سعر الدولار رسميا نحو 30.85 جنيها في البنوك، فيما تجاوز سعر الدولار السوق الموازية “السوداء”، حاجز الـ 70 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر السبت 3-2-2024

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 4371 جنيها للشراء، و4429 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” .

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر السبت 3-2-2024

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 3279 جنيها للشراء، و 3321 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024، عند نحو 30.6 ألف جنيه للشراء، و31 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر السبت 3-2-2024

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3825 جنيها للشراء، و 3875 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2550 جنيها للشراء، و 2583 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 3-2-2024، بنحو 130 قرشا، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، إلى نحو 66 جنيها للشراء، و 67 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.30 جنيها للشراء، و 68.30 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 3-2-2024

وتراجع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، إلى نحو 2039.76 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الجمعة، بحلول الساعة 5:00 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.