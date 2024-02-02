سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024.. عيار 21 الآن

واصل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024، استقراره في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بالتزامن مع استمرار تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، لمستويات قياسية جديدة، بينما ارتفع سعر الذهب عالميا.

وسجل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 67.70 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 68.30 جنيها.

ضوء في آخر نفق أزمة الدولار

قال صندوق النقد الدولي، في بيان مساء الخميس، إنه اتفق مع الحكومة المصرية على العناصر الرئيسية التي تحدد سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول مجموعة من السياسات الشاملة، التي تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان: فريق صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية، اتفقوا على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، أبدت التزامها القوي باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المهمة.

وفي وقت سابق من الخميس، أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق والحكومة المصرية، في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأجرت مصر مفاوضات مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين مع بعثة صندوق النقد الدولي، في القاهرة، لإحياء وزيادة اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض لمصر، العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ مارس 2023، وعدم وفاء الحكومة بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف العملة المصرية.

وثبتت الحكومة المصرية، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عند 30.94 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وأكدت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة أمس الخميس، بعدما استمرت أسبوعين، إن المناقشات مع الحكومة المصرية، سوف تستمر افتراضيا في الأيام المقبلة، لتحديد حجم الدعم الإضافي الذي تحتاجه مصر، لسد فجوات التمويل الخارجية التي تعاني منها الحكومة، سواء من صندوق النقد الدولي، وغيره من شركاء التنمية الثنائية، أو المتعددة الأطراف (مثل البنك الدولي).

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ثابتا عند نحو 4371 جنيها للشراء، و4429 جنيه للبيع، وفقاً لمنصة “gypt.gold-price-today” .

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024، عيار 18، عند نحو 3279 جنيها للشراء، و 3321 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024، نحو 30.6 ألف جنيه للشراء، و31 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ثابتا عند نحو 3825 جنيه للشراء، و 3875 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024، عيار 14، عند نحو 2550 جنيها للشراء، و 2583 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2-2-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-2-2024، ثابتا في شركات الصرافة، والبنوك، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2-2-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الجمعة 2-2-2024، نحو 2.7 جنيه، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 2-2-2024، إلى نحو 67.30 جنيها للشراء، و 68.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 70 جنيها للشراء، و 71 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 2-2-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، إلى نحو 2055.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الجمعة 2-2-2024 بحلول الساعة 7:04 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2043.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الخميس، بحلول الساعة 6:58 صباحا بتوقيت غرينتش، بزيادة مقدارها نحو 11.73 دولارات.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.