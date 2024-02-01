سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بالتزامن مع تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، لمستويات قياسية جديدة، بينما ارتفع سعر الذهب عالميا

وسجل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 67.58 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 71 جنيها.

حل أزمة الدولار قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك مفاوضات جارية على تحديد جدول زمني جديد يتم بموجبه متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، ما زالت مستمرة لمصر منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشاورات مع بعثة الصندوق، لا تزال مستمرة، وأن الحكومة سوف تعلن أخبارا سارة وإيجابية قريبا.

جاء ذلك ردا على سؤال له، حول حقيقة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة المصرية، حول قرب نجاح الحكومة في توفير تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الخميس 1-2-2024

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 4371 جنيها للشراء، و4429 جنيه للبيع، وفقاً لمنصة “gypt.gold-price-today” .

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الخميس 1-2-2024

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 3279 جنيها للشراء، و 3321 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024، نحو 30.6 ألف جنيه للشراء، و31 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 1-2-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3825 جنيه للشراء، و 3875 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2550 جنيها للشراء، و 2583 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-2-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-2-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 1-2-2024، نحو 145 قرشا، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 1-2-2024، إلى نحو 70 جنيها للشراء، و 71 جنيها للبيع، مقابل نحو 71.45 جنيها للشراء، و72.45 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 1-2-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، إلى نحو 2043.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الخميس 1-2-2024 بحلول الساعة 6:58 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2036.16 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الأربعاء، بحلول الساعة 1:09 صباحا بتوقيت غرينتش، ، بزيادة مقدارها نحو 7.39 دولارات.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.