سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024.. عيار 21 يقفز

قفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 38، و65 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع كبير لأسعار الذهب عالميا، مع ارتفاع التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في سبتمبر المقبل.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 57.14% اليوم الخميس 1-8-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.77 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 48.90 جنيه للبيع، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 48.62 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4%

توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في مصر، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر) بنسبة 4% في العام المالي الحالي 2024 /2025.

وأضافت هولار، في تصريحات للصحفيين، أن الصندوق يتوقع أن تتحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري الأخري، مثل انخفاض التضخم إلى أقل من 15% في العام المالي الحالي، والذي ينتهى في 30 يونيو المقبل.

ويمكن للحكومة المصرية الآن، سحب 820 مليون دولار من برنامج قرضها من صندوق النقد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ومدته 46 شهرا، وذلك بعد أن قال صندوق النقد، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق لإصلاح الاقتصاد المصري، مع الحكومة المصرية.

ووقعت الحكومة المصرية، مع صندوق النقد، اتفاقية قرض مرتبطة ببرنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، قيمته 3 مليارات دولار، في ديسمبر 2022، قبل توسيعه في مارس الماضي، إلي 8 مليارات دولار، عقب أزمة اقتصادية حادة.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار 24

وقفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3771 جنيها للشراء، و3794 جنيها للبيع، مقابل نحو 3718 جنيها للشراء، و3729 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار 18، إلى نحو 2829 جنيها للشراء، و2846 جنيها للبيع، مقابل نحو 2788 جنيها للشراء، و2797 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024، نحو 26.400 ألف جنيه للشراء، و26.560 ألف جنيه للبيع، مقابل 26.024 ألف جنيه للشراء، و26.184 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار 21

وقفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3300 جنيه للشراء، و3320 جنيها للبيع، مقابل نحو 3253 جنيها للشراء، و3273 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024 عيار 14، إلى نحو 2200 جنيه للشراء، و2213 جنيها للبيع، مقابل نحو 2169 جنيها للشراء، و2175 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 1-8-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024، إلى نحو 48.52 جنيها للشراء، و48.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.36 جنيها للشراء، و48.46 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 48.55 جنيها للشراء، و48.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 10 قرش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 47.90 جنيها للشراء، و48.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1-8-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 28 قرشا، في انكماش كبير للفرق بين السوق الرسمي، والسوداء، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 1-8-2024

استمر سعر الذهب عالميا، في الارتفاع إلى نحو 2446.73 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الخميس 1-8-2024، مقابل نحو 2410.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث صعد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الماضي، أن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا، هي:

شراء البنوك المركزية الذهب لزيادة احتياطها. تدفقات الاستثمارات الآسيوية في المعدن الثمين. الطلب الاستهلاكي المرن واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية التي يعيشها العالم. النمو ودعوات خفض أسعار الفائدة واستمرار التضخم على الرغم من اعتدال معدلاته.

ويتوقع المجلس العالمي للذهب، أن يستمر الذهب في اتجاهه الصعودي، خلال النصف الثاني من 2024، بسبب استمرار الظروف التي أدت إلى ارتفاعه القياسي.