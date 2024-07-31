سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024.. عيار 21 الآن

استمر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024، في التباين بمختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث استقر سعر شراء الذهب من المواطنين، وارتفع سعر بيعه لهم، بينما قفزت أسعار الذهب عالميا، مع ارتفاع التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وحدث تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.63% اليوم الأربعاء 31-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.74 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء، عند نحو 49 جنيه للبيع، وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 48.46 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4%

توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في مصر، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر) بنسبة 4% في العام المالي الحالي 2024 /2025.

وأضافت هولار، في تصريحات للصحفيين، أن الصندوق يتوقع أن تتحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري الأخري، مثل انخفاض التضخم إلى أقل من 15% في العام المالي الحالي، والذي ينتهى في 30 يونيو المقبل.

ويمكن للحكومة المصرية الآن، سحب 820 مليون دولار من برنامج قرضها من صندوق النقد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ومدته 46 شهرا، وذلك بعد أن قال صندوق النقد، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق لإصلاح الاقتصاد المصري، مع الحكومة المصرية.

ووقعت الحكومة المصرية، مع صندوق النقد، اتفاقية قرض مرتبطة ببرنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، قيمته 3 مليارات دولار، في ديسمبر 2022، قبل توسيعه في مارس الماضي، إلي 8 مليارات دولار، عقب أزمة اقتصادية حادة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار 24

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3718 جنيها للشراء، و3741 جنيها للبيع، مقابل نحو 3718 جنيها للشراء، و3729 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار 18

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار 18، نحو 2788 جنيها للشراء، و2805 جنيها للبيع، مقابل نحو 2788 جنيها للشراء، و2797 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024، نحو 26.024 ألف جنيه للشراء، و26.184 ألف جنيه للبيع، مقابل 26.024 ألف جنيه للشراء، و26.104 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار 21

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3253 جنيها للشراء، و3273 جنيها للبيع، مقابل نحو 3253 جنيها للشراء، و3263 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار 14

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024 عيار 14، نحو 2169 جنيها للشراء، و2182 جنيها للبيع، مقابل نحو 2169 جنيها للشراء، و2175 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024، إلى نحو 48.36 جنيها للشراء، و48.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.37 جنيها للشراء، و48.47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء، ثابتا عند نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 54 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 31-7-2024

وقفز سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2410.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 31-7-2024، مقابل نحو 2379.17 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث صعد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وفسر المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، توقعات البعض بانخفاض أسعار الذهب عالميا بانها تعود إلى:

احتمال انخفاض طلب البنوك المركزية على الذهب. احتمال بداية موجة من جني الأرباح على يد المستثمرين الآسيويين.

وأشار المجلس العالمي للذهب، إلى إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) في مايو الماضي عن توقفه عن إضافة الذهب إلى احتياطاته للمرة الأولى منذ 18 شهراً.

وقد أدي هذا الإعلان إلى هبوط أسعار الذهب عالميا من قمته التاريخية حيث انخفض من نحو 2426 دولاراً للأوقية في 20 مايو الماضي، إلى نحو 2325 دولاراً للأوقية في نهاية يونيو الماضي، مسجلا خسارة نحو 101 دولار في 50 يوما.