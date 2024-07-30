سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث ارتفع سعر شراء الذهب من المواطنين، وانخفض سعر بيعه لهم، فيما تراجعت أسعار الذهب عالميا.

وتباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.37% اليوم الثلاثاء 30-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.55 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 49 جنيه للبيع، وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 48.38 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي ، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار 24

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3718 جنيها للشراء، و3729 جنيها للبيع، مقابل نحو 3714 جنيها للشراء، و3737 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار 18

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار 18، نحو 2788 جنيها للشراء، و2797 جنيها للبيع، مقابل نحو 2786 جنيها للشراء، و2803 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024، نحو 26.024 ألف جنيه للشراء، و26.104 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار 21

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3253 جنيها للشراء، و3263 جنيها للبيع، مقابل نحو 3250 جنيها للشراء، و3270 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024 عيار 14، نحو 2169 جنيها للشراء، و2175 جنيها للبيع، مقابل نحو 2167 جنيها للشراء، و2180 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2024

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024، بالجنيه المصري في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 3718 3729 عيار 22 3408 3418 عيار21 3253 3263 عيار 18 2788 2797 عيار 14 2169 2175 عيار 12 1859 1865 الجنيه الذهب 26024 26104 سعر جرام الذهب وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024، إلى نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.29 جنيها للشراء، و48.39 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و 49 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.85 جنيها للشراء، و48.85 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 62 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 30-7-2024

انخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2379.17 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 30-7-2024، مقابل نحو 2394.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.