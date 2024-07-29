سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024.. عيار 21 يستقر

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.37% اليوم الاثنين 29-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” عند نحو 48.96 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 48.85 جنيها للبيع، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 48.38 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي ، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3714 جنيها للشراء، و3737 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار 18، ثابتا عند نحو 2786 جنيها للشراء، و2803 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024، عند نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار 21

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ثابتا عند نحو 3250 جنيها للشراء، و3270 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024 عيار 14، عند نحو 2167 جنيها للشراء، و2180 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024، إلى نحو 48.29 جنيها للشراء، و48.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.31 جنيها للشراء، و48.41 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 25 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 47.85 جنيها للشراء، و48.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 47 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 29-7-2024

زاد سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2394.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الاثنين 29-7-2024، مقابل نحو 2387.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن البنوك المركزية تمتلك نحو 17 % من مجموع الذهب الذي تم استخراجه من المناجم بما يقدر بـنحو 36.699 ألف طن متري.

ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أكثر من 8000 طن متري منه، ليأتي في المرتبة الأولي عالميا بين البنوك المركزية، بينما يمتلك البنك المركزي الصيني، نحو 2262 طن متري فقط، على الرغم من مشترياته المستمرة من الأسواق العالمية خلال الأعوام الماضية.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.