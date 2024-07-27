سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024.. عيار 21 يرتفع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.43% اليوم السبت 27-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.81 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء، عند نحو 49.50 جنيها للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 48.40 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي ، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3703 جنيها للشراء، و3726 جنيها للبيع، مقابل نحو 3691 جنيها للشراء، و3703 جنيها للبيع،أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار 18، إلى نحو 2777 جنيها للشراء، و2794 جنيها للبيع، مقابل نحو 2769 جنيها للشراء، و2777 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024، إلى نحو 25.920 ألف جنيه للشراء، و26.080 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.840 ألف جنيه للشراء، و25.920 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3240 جنيها للشراء، و3260 جنيها للبيع، مقابل نحو 3230 جنيها للشراء، و3240 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024 عيار 14، إلى نحو 2160 جنيها للشراء، و2173 جنيها للبيع، مقابل نحو 2153 جنيها للشراء، و2160 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024، ثابتا عند نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.32 جنيها للشراء، و48.42 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، ثابتا وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 110 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2387.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية أمس الجمعة 26-7-2024، مقابل نحو 2371.01 دولارا للأوقية (الأونصة) في بداية تعاملات الأمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وفسر المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، توقعات البعض بانخفاض أسعار الذهب عالميا بانها تعود إلى:

احتمال انخفاض طلب البنوك المركزية على الذهب. احتمال بداية موجة من جني الأرباح على يد المستثمرين الآسيويين.

وأشار المجلس العالمي للذهب، إلى إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) في مايو الماضي عن توقفه عن إضافة الذهب إلى احتياطاته للمرة الأولى منذ 18 شهراً.

وقد أدي هذا الإعلان إلى هبوط أسعار الذهب عالميا من قمته التاريخية حيث انخفض من نحو 2426 دولاراً للأوقية في 20 مايو الماضي، إلى نحو 2325 دولاراً للأوقية في نهاية يونيو الماضي، مسجلا خسارة نحو 101 دولار في 50 يوما.