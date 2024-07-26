سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024.. عيار 21 يواصل الانخفاض

استمر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، في التراجع بمختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 27، و46 جنيها، بالتزامن مع استمرار هبوط أسعار الذهب عالميا.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.43% اليوم الجمعة 26-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.63 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49.50 جنيها للبيع، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.40 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3691 جنيها للشراء، و3703 جنيها للبيع، مقابل نحو 3737 جنيها للشراء، و3749 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2769 جنيها للشراء، و2777 جنيها للبيع، مقابل نحو 2803 جنيها للشراء، و2811 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، إلى نحو 25.840 ألف جنيه للشراء، و25.920 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.160 ألف جنيه للشراء، و26.240 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3230 جنيها للشراء، و3240 جنيها للبيع، مقابل نحو 3270 جنيها للشراء، و3280 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2153 جنيها للشراء، و2160 جنيها للبيع، مقابل نحو 2180 جنيها للشراء، و2187 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024، عند نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.32 جنيها للشراء، و48.42 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 50 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 110 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 26-7-2024

انخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2371.01 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:44 صباح اليوم الجمعة 26-7-2024، مقابل نحو 2374.75 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.