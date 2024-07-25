سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 3، و6 جنيهات، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.43% اليوم الخميس 25-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.25 جنيها، كما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49 جنيه للبيع، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.40 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3737 جنيها للشراء، و3749 جنيها للبيع، مقابل نحو 3743 جنيها للشراء، و3754 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024 عيار 18

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2803 جنيها للشراء، و2811 جنيها للبيع، مقابل نحو 2807 جنيها للشراء، و2816 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، إلى نحو 26.160 ألف جنيه للشراء، و26.240 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.200 ألف جنيه للشراء، و26.280 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024 عيار 21

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3270 جنيها للشراء، و3280 جنيها للبيع، مقابل نحو 3275 جنيها للشراء، و3285 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024 عيار 14

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2180 جنيها للشراء، و2187 جنيها للبيع، مقابل نحو 2183 جنيها للشراء، و2190 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في البنوك

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.31 جنيها للشراء، و48.41 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.32 جنيها للشراء، و48.42 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 50 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 60 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 25-7-2024

تراجع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2374.75 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:04 صباح اليوم الخميس 25-7-2024، مقابل نحو 2406.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن البنوك المركزية تمتلك نحو 17 % من مجموع الذهب الذي تم استخراجه من المناجم بما يقدر بـنحو 36.699 ألف طن متري.

ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أكثر من 8000 طن متري منه، ليأتي في المرتبة الأولي عالميا بين البنوك المركزية، بينما يمتلك البنك المركزي الصيني، نحو 2262 طن متري فقط، على الرغم من مشترياته المستمرة من الأسواق العالمية خلال الأعوام الماضية.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.