سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024.. عيار 21 يصعد

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، على الرغم من هبوط أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.69% اليوم الثلاثاء 23-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.68 جنيها، كما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49.20 جنيه للبيع، وصعد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.48 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3745 جنيها للشراء، و3757 جنيها للبيع، مقابل نحو 3728 جنيها للشراء، و3751 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024 عيار 18

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2809 جنيها للشراء، و2817 جنيها للبيع، مقابل نحو 2796 جنيها للشراء، و2813 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، إلى نحو 26.216 ألف جنيه للشراء، و26.296 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.096 ألف جنيه للشراء، و26.256 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024 عيار 21

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3277 جنيها للشراء، و3287 جنيه للبيع، مقابل نحو 3262 جنيها للشراء، و3282 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2185 جنيها للشراء، و2191 جنيها للبيع، مقابل نحو 2175 جنيها للشراء، و2188 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في البنوك

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024، إلى نحو 48.38 جنيها للشراء، و48.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.33 جنيها للشراء، و48.43 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.20 جنيها للشراء، و49.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.15 جنيها للشراء، و49.15 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 72 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 23-7-2024

انخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2401.38 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:45 صباح اليوم الثلاثاء 23-7-2024، مقابل نحو 2409.68 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.