سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 12، و20 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.53% اليوم الاثنين 22-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.40 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 49.15 جنيه للبيع، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.43 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3728 جنيها للشراء، و3751 جنيها للبيع، مقابل نحو 3709 جنيها للشراء، و3731 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2796 جنيها للشراء، و2813 جنيها للبيع، مقابل نحو 2781 جنيها للشراء، و2799 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 26.096 ألف جنيه للشراء، و26.256 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.960 ألف جنيه للشراء، و26.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3262 جنيها للشراء، و3282 جنيه للبيع، مقابل نحو 3245 جنيها للشراء، و3265 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2175 جنيها للشراء، و2188 جنيها للبيع، مقابل نحو 2163 جنيها للشراء، و2177 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 48.33 جنيها للشراء، و48.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.20 جنيها للشراء، و48.30 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.15 جنيها للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 72 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 22-7-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2409.68 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:43 صباح اليوم الاثنين 22-7-2024، مقابل نحو 2400.84 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا، هي:

شراء البنوك المركزية الذهب لزيادة احتياطها. تدفقات الاستثمارات الآسيوية في المعدن الثمين. الطلب الاستهلاكي المرن واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية التي يعيشها العالم. النمو ودعوات خفض أسعار الفائدة واستمرار التضخم على الرغم من اعتدال معدلاته.

ويتوقع المجلس العالمي للذهب، أن يستمر الذهب في اتجاهه الصعودي، خلال النصف الثاني من 2024، بسبب استمرار الظروف التي أدت إلى ارتفاعه القياسي.