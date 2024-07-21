سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024.. عيار 21 الآن

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 12، و20 جنيها، بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.11% اليوم الأحد 21-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.14 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49.15 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.30 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3709 جنيها للشراء، و3731 جنيها للبيع، مقابل نحو 3728 جنيها للشراء، و3751 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2781 جنيها للشراء، و2799 جنيها للبيع، مقابل نحو 2796 جنيها للشراء، و2813 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، إلى نحو 25.960 ألف جنيه للشراء، و26.120 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.096 ألف جنيه للشراء، و26.256 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3245 جنيها للشراء، و3265 جنيه للبيع، مقابل نحو 3262 جنيها للشراء، و3282 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2163 جنيها للشراء، و2177 جنيها للبيع، مقابل نحو 2175 جنيها للشراء، و2188 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024، ثابتا عند نحو 48.20 جنيها للشراء، و48.30 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.15 جنيها للشراء، و 49.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 85 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2400.84 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الأول الجمعة 19-7-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن البنوك المركزية تمتلك نحو 17 % من مجموع الذهب الذي تم استخراجه من المناجم بما يقدر بـنحو 36.699 ألف طن متري.

ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أكثر من 8000 طن متري منه، ليأتي في المرتبة الأولي عالميا بين البنوك المركزية، بينما يمتلك البنك المركزي الصيني، نحو 2262 طن متري فقط، على الرغم من مشترياته المستمرة من الأسواق العالمية خلال الأعوام الماضية.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.