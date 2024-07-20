سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024.. عيار 21 يواصل الانخفاض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 12، و21 جنيها، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.11% اليوم السبت 20-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.40 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-7-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 49 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.30 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3728 جنيها للشراء، و3751 جنيها للبيع، مقابل نحو 3749 جنيها للشراء، و3771 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2796 جنيها للشراء، و2813 جنيها للبيع، مقابل نحو 2811 جنيها للشراء، و2829 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، إلى نحو 26.096 ألف جنيه للشراء، و26.256 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.240 ألف جنيه للشراء، و26.400 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024 عيار 21

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3262 جنيها للشراء، و3282 جنيه للبيع، مقابل نحو 3280 جنيها للشراء، و3300 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024 عيار 14

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2175 جنيها للشراء، و2188 جنيها للبيع، مقابل نحو 2187 جنيها للشراء، و2200 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 48.20 جنيها للشراء، و48.30 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 70 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 20-7-2024

انخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2400.84 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش صباح اليوم السبت 20-7-2024، مقابل نحو 2427.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.