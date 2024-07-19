سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و12 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.11% اليوم الجمعة 19-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وهبط متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.56 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49 جنيه للبيع، وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.30 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3749 جنيها للشراء، و3771 جنيها للبيع، مقابل نحو 3760 جنيها للشراء، و3783 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2811 جنيها للشراء، و2829 جنيها للبيع، مقابل نحو 2820 جنيها للشراء، و2837 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، إلى نحو 26.240 ألف جنيه للشراء، و26.400 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.320 ألف جنيه للشراء، و26.480 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3280 جنيها للشراء، و3300 جنيه للبيع، مقابل نحو 3290 جنيها للشراء، و3310 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2187 جنيها للشراء، و2200 جنيها للبيع، مقابل نحو 2193 جنيها للشراء، و2207 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024، إلى نحو 48.20 جنيها للشراء، و48.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.17 جنيها للشراء، و48.27 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 70 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 19-7-2024

تراجع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2427.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة 19-7-2024، مقابل نحو 2467.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا، هي:

شراء البنوك المركزية الذهب لزيادة احتياطها. تدفقات الاستثمارات الآسيوية في المعدن الثمين. الطلب الاستهلاكي المرن واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية التي يعيشها العالم. النمو ودعوات خفض أسعار الفائدة واستمرار التضخم على الرغم من اعتدال معدلاته.

ويتوقع المجلس العالمي للذهب، أن يستمر الذهب في اتجاهه الصعودي، خلال النصف الثاني من 2024، بسبب استمرار الظروف التي أدت إلى ارتفاعه القياسي.