سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا، ووصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في تعاملات السوق السوداء، لمستويات قياسية غير مسبوقة.

وسجل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 67.44 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 71.60 جنيها.

حل أزمة الدولار قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك مفاوضات جارية على تحديد جدول زمني جديد يتم بموجبه متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، ما زالت مستمرة لمصر منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشاورات مع بعثة الصندوق، لا تزال مستمرة، وأن الحكومة سوف تعلن أخبارا سارة وإيجابية قريبا.

جاء ذلك ردا على سؤال له، حول حقيقة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة المصرية، حول قرب نجاح الحكومة في توفير تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 4343 جنيها للشراء، و4400 جنيه للبيع، أمس وفقاً لمنصة “gypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024، عيار 18، نحو 3257 جنيها للشراء، و 3300 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024

ظل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024، ثابتا عند نحو 30.4 ألف جنيه للشراء، و30.8 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3800 جنيه للشراء، و 3850 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2533 جنيها للشراء، و 2567 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، جنيهين، وبلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 70.60 جنيها للشراء، و71.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 68.50 جنيها للشراء، و69.50 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 30-1-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، إلى نحو 2032.74 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الثلاثاء 30-1-2024 بحلول الساعة 5:32 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2022.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الاثنين بحلول الساعة 2:16 صباحا بتوقيت غرينتش، بزيادة مقدارها نحو 9.38 دولارات.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.