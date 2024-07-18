سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024.. عيار 21 الآن

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 4، و6 جنيهات، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.01% اليوم الخميس 18-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.61 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.90 جنيه للبيع، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.27 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3760 جنيها للشراء، و3783 جنيها للبيع، مقابل نحو 3754 جنيها للشراء، و3777 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2820 جنيها للشراء، و2837 جنيها للبيع، مقابل نحو 2816 جنيها للشراء، و2833 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، إلى نحو 26.320 ألف جنيه للشراء، و26.480 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.280 ألف جنيه للشراء، و26.440 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3290 جنيها للشراء، و3310 جنيها للبيع، مقابل نحو 3285 جنيها للشراء، و3305 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2193 جنيها للشراء، و2207 جنيها للبيع، مقابل نحو 2190 جنيها للشراء، و2203 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 18-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024 في البنوك

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024، إلى نحو 48.17 جنيها للشراء، و48.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.99 جنيها للشراء، و48.09 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 63 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 18-7-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2467.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الخميس 18-7-2024، مقابل نحو 2472.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن البنوك المركزية تمتلك نحو 17 % من مجموع الذهب الذي تم استخراجه من المناجم بما يقدر بـنحو 36.699 ألف طن متري.

ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أكثر من 8000 طن متري منه، ليأتي في المرتبة الأولي عالميا بين البنوك المركزية، بينما يمتلك البنك المركزي الصيني، نحو 2262 طن متري فقط، على الرغم من مشترياته المستمرة من الأسواق العالمية خلال الأعوام الماضية.