سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024.. عيار 21 يواصل الارتفاع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 27، و46 جنيها، بالتزامن مع قفزة أسعار الذهب عالميا.

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.43% اليوم الأربعاء 17-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.13 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49 جنيه للبيع، وصعد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.09 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024 عيار 24

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3754 جنيها للشراء، و3777 جنيها للبيع، مقابل نحو 3709 جنيها للشراء، و3731 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2816 جنيها للشراء، و2833 جنيها للبيع، مقابل نحو 2781 جنيها للشراء، و2799 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، إلى نحو 26.280 ألف جنيه للشراء، و26.440 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.960 ألف جنيه للشراء، و26.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024 عيار 21

وقفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3285 جنيها للشراء، و3305 جنيها للبيع، مقابل نحو 3245 جنيها للشراء، و3265 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2190 جنيها للشراء، و2203 جنيها للبيع، مقابل نحو 2163 جنيها للشراء، و2177 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024، إلى نحو 47.99 جنيها للشراء، و48.09 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.91 جنيها للشراء، و48.01 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.70 جنيها للشراء، و48.70 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 91 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 17-7-2024

وقفز سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2472.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 17-7-2024، مقابل نحو 2421.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.