سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 14، و23 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.17% اليوم الثلاثاء 16-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.97 جنيها، بينما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.70 جنيه للبيع، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.01 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3709 جنيها للشراء، و3731 جنيها للبيع، مقابل نحو 3686 جنيها للشراء، و3709 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2781 جنيها للشراء، و2799 جنيها للبيع، مقابل نحو 2764 جنيها للشراء، و2781 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 25.960 ألف جنيه للشراء، و26.120 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.800 ألف جنيه للشراء، و25.960 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3245 جنيها للشراء، و3265 جنيها للبيع، مقابل نحو 3225 جنيها للشراء، و3245 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2163 جنيها للشراء، و2177 جنيها للبيع، مقابل نحو 2150 جنيها للشراء، و2163 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 47.91 جنيها للشراء، و48.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.93 جنيها للشراء، و48.03 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.70 جنيها للشراء، و48.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.65 جنيها للشراء، و48.65 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 69 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 16-7-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2421.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 16-7-2024، مقابل نحو 2408.30 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، أن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا، هي:

شراء البنوك المركزية الذهب لزيادة احتياطها. تدفقات الاستثمارات الآسيوية في المعدن الثمين. الطلب الاستهلاكي المرن، واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية التي يعيشها العالم. النمو، ودعوات خفض أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، على الرغم من اعتدال معدلاته.

ويتوقع المجلس العالمي للذهب، أن يستمر الذهب في اتجاهه الصعودي، خلال النصف الثاني من 2024، بسبب استمرار الظروف التي أدت إلى ارتفاعه القياسي.