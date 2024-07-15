سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 8، و13 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الاثنين 15-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.65 جنيه للبيع، وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3686 جنيها للشراء، و3709 جنيها للبيع، مقابل نحو 3699 جنيها للشراء، و3711 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2764 جنيها للشراء، و2781 جنيها للبيع، مقابل نحو 2775 جنيها للشراء، و2783 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 25.800 ألف جنيه للشراء، و25.960 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.896 ألف جنيه للشراء، و25.976 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3225 جنيها للشراء، و3245 جنيها للبيع، مقابل نحو 3237 جنيها للشراء، و3247 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2150 جنيها للشراء، و2163 جنيها للبيع، مقابل نحو 2158 جنيها للشراء، و2165 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.95 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.65 جنيها للشراء، و48.65 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.60 جنيها للشراء، و48.60 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 65 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 15-7-2024

وتراجع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2408.30 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الاثنين 15-7-2024، مقابل نحو 2411.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.