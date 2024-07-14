سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024.. عيار 21 يرتفع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 11، و19 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.33% اليوم الأحد 14-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.03 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.60 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.06 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3699 جنيها للشراء، و3711 جنيها للبيع، مقابل نحو 3680 جنيها للشراء، و3703 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2775 جنيها للشراء، و2783 جنيها للبيع، مقابل نحو 2760 جنيها للشراء، و2777 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، إلى نحو 25.896 ألف جنيه للشراء، و25.976 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.760 ألف جنيه للشراء، و25.920 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3237 جنيها للشراء، و3247 جنيها للبيع، مقابل نحو 3220 جنيها للشراء، و3240 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2158 جنيها للشراء، و2165 جنيها للبيع، مقابل نحو 2147 جنيها للشراء، و2160 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024، عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.60 جنيها للشراء، و48.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 54 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2411.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الأول الجمعة 12-7-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن البنوك المركزية تمتلك نحو 17 % من مجموع الذهب الذي تم استخراجه من المناجم بما يقدر بـنحو 36.699 ألف طن متري.

ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أكثر من 8000 طن متري منه، ليأتي في المرتبة الأولي عالميا بين البنوك المركزية، بينما يمتلك البنك المركزي الصيني، نحو 2262 طن متري فقط، علي الرغم من مشترياته المستمرة من الأسواق العالمية خلال الأعوام الماضية.