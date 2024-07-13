سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، على الرغم من صعود أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.33% اليوم السبت 13-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.93 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-7-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.80 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.06 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3680 جنيها للشراء، و3703 جنيها للبيع، مقابل نحو 3697 جنيها للشراء، و3720 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2760 جنيها للشراء، و2777 جنيها للبيع، مقابل نحو 2773 جنيها للشراء، و2790 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، إلى نحو 25.760 ألف جنيه للشراء، و25.920 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.880 ألف جنيه للشراء، و26.040 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3220 جنيها للشراء، و3240 جنيها للبيع، مقابل نحو 3235 جنيها للشراء، و3255 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2147 جنيها للشراء، و2160 جنيها للبيع، مقابل نحو 2157 جنيها للشراء، و2170 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024، ثابتا عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 74 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2411.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، مقابل نحو 2409.36 دولارا للأوقية (الأونصة) في بداية التعاملات أمس الجمعة 12-7-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.