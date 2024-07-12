سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و34 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.33% اليوم الجمعة 12-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.62 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.80 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.06 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3697 جنيها للشراء، و3720 جنيها للبيع، مقابل نحو 3663 جنيها للشراء، و3686 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2773 جنيها للشراء، و2790 جنيها للبيع، مقابل نحو 2747 جنيها للشراء، و2764 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، إلى نحو 25.880 ألف جنيه للشراء، و26.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.640 ألف جنيه للشراء، و25.800 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3235 جنيها للشراء، و3255 جنيها للبيع، مقابل نحو 3205 جنيها للشراء، و3225 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2157 جنيها للشراء، و2170 جنيها للبيع، مقابل نحو 2137 جنيها للشراء، و2150 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024، عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.80 جنيها للشراء، و 48.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48.90 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 74 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 12-7-2024

وزاد سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2409.36 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:27 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة 12-7-2024، مقابل نحو 2372.48 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، فإن البنوك المركزية تمتلك نحو 17 % من مجموع الذهب الذي تم استخراجه من المناجم بما يقدر بـنحو 36.699 ألف طن متري، يستحوذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أكثر من 8000 طن متري، ليأتي في المرتبة الأولي عالميا بين البنوك المركزية، بينما يمتلك البنك المركزي الصيني، نحو 2262 طن متري فقط، على الرغم من مشترياته المستمرة من الأسواق العالمية خلال الأعوام الماضية.