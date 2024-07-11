سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024.. عيار 21 يواصل الارتفاع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.33% اليوم الخميس 11-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.21 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.90 جنيه للبيع، وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.06 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3663 جنيها للشراء، و3686 جنيها للبيع، مقابل نحو 3651 جنيها للشراء، و3663 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2747 جنيها للشراء، و2764 جنيها للبيع، مقابل نحو 2739 جنيها للشراء، و2747 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، إلى نحو 25.640 ألف جنيه للشراء، و25.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.560 ألف جنيه للشراء، و25.640 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024 عيار 21

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3205 جنيها للشراء، و3225 جنيها للبيع، مقابل نحو 3195 جنيها للشراء، و3205 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2137 جنيها للشراء، و2150 جنيها للبيع، مقابل نحو 2130 جنيها للشراء، و2137 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024، إلى نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.03 جنيها للشراء، و48.13 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و 48.90 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 84 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 11-7-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2372.48 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الخميس 11-7-2024، مقابل نحو 2368.72 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن الذهب حل ثانيا بعد الأسهم الأمريكية في تحقيق أداء جيد في النصف الأول من 2024، بأرباح تجاوزت 15%، ليسبق أداء الدولار، وأسهم الأسواق الناشئة، ومؤشرات البضائع، والمحافظ المتنوعة.

وأضاف المجلس العالمي للذهب، أن الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط، يحتل المرتبة الأولي بين المشترين في أسواق الذهب في العالم بنسبة 39%، فيما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بنسبة 36%، وتحتل احتياطيات البنوك المركزية، المركز الثالث بنسبة 19%، بينما يقل استهلاك قطاع التكنولوجيا، عن نسبة 7% من الطلب العالمي على الذهب.