سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024.. عيار 21 يرتفع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و12 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.56% اليوم الأربعاء 10-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.26 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.90 جنيه للبيع، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.13 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع بنسبة 73.8% في مايو

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3651 جنيها للشراء، و3663 جنيها للبيع، مقابل نحو 3640 جنيها للشراء، و3651 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2739 جنيها للشراء، و2747 جنيها للبيع، مقابل نحو 2730 جنيها للشراء، و2739 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، إلى نحو 25.560 ألف جنيه للشراء، و25.640 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.480 ألف جنيه للشراء، و25.560 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3195 جنيها للشراء، و3205 جنيها للبيع، مقابل نحو 3185 جنيها للشراء، و3195 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2130 جنيها للشراء، و2137 جنيها للبيع، مقابل نحو 2123 جنيها للشراء، و2130 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024، إلى نحو 48.03 جنيها للشراء، و48.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.88 جنيها للشراء، و47.98 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.05 جنيها للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.90 جنيه للشراء، و 48.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 77 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 10-7-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2368.72 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:07 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 10-7-2024، مقابل نحو 2363.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.