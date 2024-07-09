سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024.. عيار 21 ينخفض

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 15، و26 جنيها، بالتزامن مع استمرار هبوط أسعار الذهب عالميا.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.07% اليوم الثلاثاء 9-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.78 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 49 جنيه للبيع، وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 47.98 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

“طلعت مصطفى” تستثمر 21 مليار دولار في الساحل الشمالي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إن مجموعة طلعت مصطفى، تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي لمصر.

وتوقع، أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ الاثنين الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3640 جنيها للشراء، و3651 جنيها للبيع، مقابل نحو 3665 جنيها للشراء، و3677 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2730 جنيها للشراء، و2739 جنيها للبيع، مقابل نحو 2749 جنيها للشراء، و2757 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 25.480 ألف جنيه للشراء، و25.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.656 ألف جنيه للشراء، و25.736 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024 عيار 21

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3185 جنيها للشراء، و3195 جنيها للبيع، مقابل نحو 3207 جنيها للشراء، و3217 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024 عيار 14

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2123 جنيها للشراء، و2130 جنيها للبيع، مقابل نحو 2138 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إلى نحو 47.88 جنيها للشراء، و47.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 9-7-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2363.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 9-7-2024، مقابل نحو 2381.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.