سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024.. عيار 21 الآن

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و29 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا، ووصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-1-2024 في تعاملات السوق السوداء، لمستويات قياسية غير مسبوقة.

وسجل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 67.72 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 69.50 جنيها.

حل أزمة الدولار قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك مفاوضات جارية على تحديد جدول زمني جديد يتم بموجبه متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، ما زالت مستمرة لمصر منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشاورات مع بعثة الصندوق، لا تزال مستمرة، وأن الحكومة سوف تعلن أخبارا سارة وإيجابية قريبا.

جاء ذلك ردا على سؤال له، حول حقيقة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة المصرية، حول قرب نجاح الحكومة في توفير تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4343 جنيها للشراء، و4400 جنيها للبيع، مقابل نحو 4314 جنيها للشراء، و4371 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024، عيار 18، إلى نحو 3257 جنيها للشراء، و 3300 جنيه للبيع، مقابل نحو 3236 جنيها للشراء، و 3279 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024، إلى نحو 30.4 ألف جنيه للشراء، و30.8 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 30.2 ألف جنيه للشراء، و30.6 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3800 جنيها للشراء، و 3850 جنيها للبيع، مقابل نحو 3775 جنيها للشراء، و 3825 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2533 جنيها للشراء، و 2567 جنيها للبيع، مقابل نحو 2517 جنيها للشراء، و 2550 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، جنيها واحدا، وبلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، إلى نحو 68.50 جنيها للشراء، و69.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.50 جنيها للشراء، و68.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 29-1-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، إلى نحو 2022.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الاثنين 29-1-2024 بحلول الساعة 2:16 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2018.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، السبت الماضي، بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، بزيادة مقدارها نحو 4.39 دولارات.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.