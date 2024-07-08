سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 8، و14 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الاثنين 8-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وهبط متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.36 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49 جنيه للبيع، وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

“طلعت مصطفى” تستثمر 21 مليار دولار في الساحل الشمالي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مجموعة طلعت مصطفى، تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي لمصر.

وتوقع، أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ الاثنين الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3665 جنيها للشراء، و3677 جنيها للبيع، مقابل نحو 3669 جنيها للشراء، و3691 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2749 جنيها للشراء، و2757 جنيها للبيع، مقابل نحو 2751 جنيها للشراء، و2769 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، إلى نحو 25.656 ألف جنيه للشراء، و25.736 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.680 ألف جنيه للشراء، و25.840 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3207 جنيها للشراء، و3217 جنيها للبيع، مقابل نحو 3210 جنيها للشراء، و3230 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2138 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع، مقابل نحو 2140 جنيها للشراء، و2153 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024، إلى نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.95 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 100 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 8-7-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2381.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الاثنين 8-7-2024، مقابل نحو 2392.16 دولارا للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.