سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024.. عيار 21 الآن

واصل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، الارتفاع في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و18 جنيها، بعد صعود أسعار الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.33% اليوم الأحد 7-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.54 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49.10 جنيه للبيع، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.06 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

“طلعت مصطفى” تستثمر 21 مليار دولار في الساحل الشمالي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مجموعة طلعت مصطفى، تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي لمصر.

وتوقع، أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ الاثنين الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3669 جنيها للشراء، و3691 جنيها للبيع، مقابل نحو 3651 جنيها للشراء، و3674 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2751 جنيها للشراء، و2769 جنيها للبيع، مقابل نحو 2739 جنيها للشراء، و2756 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، إلى نحو 25.680 ألف جنيه للشراء، و25.840 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.560 ألف جنيه للشراء، و25.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024 عيار 21

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3210 جنيها للشراء، و3230 جنيها للبيع، مقابل نحو 3195 جنيها للشراء، و3215 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2140 جنيها للشراء، و2153 جنيها للبيع، مقابل نحو 2130 جنيها للشراء، و2143 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024، ثابتا عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.70 جنيها للشراء، و48.70 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 104 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2392.16 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية أمس الأول الجمعة 5-7-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.