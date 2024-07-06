سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024.. عيار 21 يرتفع

صعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 23، و40 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.33% اليوم السبت 6-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.32 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.70 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.06 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

“طلعت مصطفى” تستثمر 21 مليار دولار في الساحل الشمالي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مجموعة طلعت مصطفى، تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي لمصر.

وتوقع، أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ الاثنين الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3651 جنيها للشراء، و3674 جنيها للبيع، مقابل نحو 3623 جنيها للشراء، و3634 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2739 جنيها للشراء، و2756 جنيها للبيع، مقابل نحو 2717 جنيها للشراء، و2726 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، إلى نحو 25.560 ألف جنيه للشراء، و25.720 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.360 ألف جنيه للشراء، و25.440 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3195 جنيها للشراء، و3215 جنيها للبيع، مقابل نحو 3170 جنيها للشراء، و3180 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2130 جنيها للشراء، و2143 جنيها للبيع، مقابل نحو 2113 جنيها للشراء، و2120 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024، عند نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.70 جنيها للشراء، و48.70 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، زيادة عن السعر الرسمي، بنحو 64 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2392.16 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية مقابل نحو 2360.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية التعاملات الأسبوعية أمس الجمعة 5-7-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.