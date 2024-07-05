سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.33% اليوم الجمعة 5-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.93 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.70 جنيه للبيع، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.06 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3623 جنيها للشراء، و3634 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2717 جنيها للشراء، و2726 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، نحو 25.360 ألف جنيه للشراء، و25.440 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3170 جنيها للشراء، و3180 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2113 جنيها للشراء، و2120 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024، إلى نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.10 جنيها للشراء، و48.20 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.70 جنيها للشراء، و48.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 64 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 5-7-2024

وزاد سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2360.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة 5-7-2024، مقابل نحو 2357.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.