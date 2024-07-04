سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.78% اليوم الخميس 4-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.18 جنيها، بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.80 جنيه للبيع، وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.20 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3623 جنيها للشراء، و3634 جنيها للبيع، مقابل نحو 3600 جنيه للشراء، و3611 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2717 جنيها للشراء، و2726 جنيها للبيع، مقابل نحو 2700 جنيه للشراء، و2709 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، إلى نحو 25.360 ألف جنيه للشراء، و25.440 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.200 ألف جنيه للشراء، و25.280 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3170 جنيها للشراء، و3180 جنيها للبيع، مقابل نحو 3150 جنيها للشراء، و3160 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2113 جنيها للشراء، و2120 جنيها للبيع، مقابل نحو 2100 جنيه للشراء، و2107 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و48.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.12 جنيها للشراء، و48.22 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.12 جنيها للشراء، و48.22 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 60 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 4-7-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2357.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:14 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الخميس 4-7-2024، مقابل نحو 2334.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.