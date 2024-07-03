سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وحدث تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.85% اليوم الأربعاء 3-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.37 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.80 جنيه للبيع، وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.22 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024 عيار 24

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3600 جنيه للشراء، و3611 جنيه للبيع، مقابل نحو 3600 جنيه للشراء، و3623 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024 عيار 18

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، عيار 18، نحو 2700 جنيه للشراء، و2709 جنيها للبيع، مقابل نحو 2700 جنيه للشراء، و2717 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، نحو 25.200 ألف جنيه للشراء، و25.280 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.200 ألف جنيه للشراء، و25.360 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024 عيار 21

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3150 جنيها للشراء، و3160 جنيها للبيع، مقابل نحو 3150 جنيها للشراء، و3170 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024، عيار 14، نحو 2100 جنيه للشراء، و2107 جنيه للبيع، مقابل نحو 2100 جنيه للشراء، و2113 جنيه للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024، إلى نحو 48.12 جنيها للشراء، و48.22 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.22 جنيها للشراء، و48.32 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.15 جنيها للشراء، و48.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 58 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 3-7-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2334.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 3-7-2024، مقابل نحو 2332.01 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.