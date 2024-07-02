سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 8، و14 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.40% اليوم الثلاثاء 2-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.17 جنيها، وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.80 جنيه للبيع، كما صعد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.32 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3600 جنيها للشراء، و3623 جنيه للبيع، مقابل نحو 3598 جنيها للشراء، و3609 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2700 جنيها للشراء، و2717 جنيه للبيع، مقابل نحو 2698 جنيها للشراء، و2707 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، إلى نحو 25.200 ألف جنيه للشراء، و25.360 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.184 ألف جنيه للشراء، و25.264 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3150 جنيها للشراء، و3170 جنيها للبيع، مقابل نحو 3148 جنيها للشراء، و3158 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2100 جنيها للشراء، و2113 جنيه للبيع، مقابل نحو 2099 جنيها للشراء، و2105 جنيه للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024، إلى نحو 48.22 جنيها للشراء، و48.32 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.25 جنيها للشراء، و48.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.50 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 48 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 2-7-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2332.01 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:43 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 2-7-2024، مقابل نحو 2326.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.