سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.40% اليوم الأحد 30-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وصعد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.05 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.80 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.08 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3594 جنيها للشراء، و3606 جنيه للبيع، مقابل نحو 3577 جنيها للشراء، و3600 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2696 جنيها للشراء، و2704 جنيه للبيع، مقابل نحو 2683 جنيها للشراء، و2700 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، إلى نحو 25.160 ألف جنيه للشراء، و25.240 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3145 جنيها للشراء، و3155 جنيها للبيع، مقابل نحو 3130 جنيها للشراء، و3150 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2097 جنيها للشراء، و2103 جنيه للبيع، مقابل نحو 2087 جنيها للشراء، و2100 جنيه للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024، عند نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.80 جنيها للشراء، و48.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 72 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2326.76 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الأول الجمعة 28-6-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.