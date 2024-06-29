سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.40% اليوم السبت 29-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.96 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 49.10 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.08 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3577 جنيها للشراء، و3600 جنيه للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2683 جنيها للشراء، و2700 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.200 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3130 جنيها للشراء، و3150 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2087 جنيها للشراء، و2100 جنيه للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 29-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024، ثابتا عند نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2326.76 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة 28-6-2024، مقابل نحو 2321.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية التعاملات، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.