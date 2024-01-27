سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، عند نفس المستويات القياسية التي بلغها منذ الخميس الماضي، بالتزامن مع عطلة البورصة الأمريكية، واستقرار متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024 في تعاملات السوق السوداء، بعد وصوله لمستويات قياسية غير مسبوقة.

فيما انخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 67.27 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 67.30 جنيها.

مصر تفاوض صندوق النقد على قرض جديد

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر السبت 27-1-2024

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 4314 جنيها للشراء، و4371 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر السبت 27-1-2024

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 3236 جنيها للشراء، و 3279 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، عند نحو 30.2 ألف جنيه للشراء، و30.6 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر السبت 27-1-2024

كما ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ثابتا عند نحو 3775 جنيها للشراء، و 3825 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024، عيار 14، عند نحو 2517 جنيها للشراء، و 2550 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، بعد وصوله لمستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، ثابتا عند نحو 66.30 جنيها للشراء، و 67.30 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 27-1-2024

وسجل سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بنهاية تداولات الأسبوع في البورصة الأمريكية، نحو 2018.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم السبت 27-1-2024 بحلول الساعة 5:00 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.