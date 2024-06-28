سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024.. عيار 21 يرتفع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و11 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.40% اليوم الجمعة 28-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.34 جنيها، كما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 28-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49.10 جنيه للبيع، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 48.08 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3577 جنيها للشراء، و3600 جنيه للبيع، مقابل نحو 3566 جنيها للشراء، و3589 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2683 جنيها للشراء، و2700 جنيه للبيع، مقابل نحو 2674 جنيها للشراء، و2691 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، إلى نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.960 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3130 جنيها للشراء، و3150 جنيها للبيع، مقابل نحو 3120 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2087 جنيها للشراء، و2100 جنيه للبيع، مقابل نحو 2080 جنيها للشراء، و2093 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024، عند نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 28-6-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2321.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة 28-6-2024، مقابل نحو 2299.56 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.