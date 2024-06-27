سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و28 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.40% اليوم الخميس 27-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.25 جنيها، كما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49 جنيه للبيع، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.08 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024 عيار 24

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3566 جنيها للشراء، و3589 جنيها للبيع، مقابل نحو 3594 جنيها للشراء، و3617 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2674 جنيها للشراء، و2691 جنيها للبيع، مقابل نحو 2696 جنيها للشراء، و2713 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، إلى نحو 24.960 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.160 ألف جنيه للشراء، و25.320 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3120 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع، مقابل نحو 3145 جنيها للشراء، و3165 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2080 جنيها للشراء، و2093 جنيها للبيع، مقابل نحو 2097 جنيها للشراء، و2110 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024، إلى نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.33 جنيها للشراء، و48.43 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.05 جنيها للشراء، و48.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 92 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 27-6-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2299.56 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الخميس 27-6-2024، مقابل نحو 2316.40 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.