سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.53% اليوم الأربعاء 26-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.29 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49.10 جنيه للبيع، وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.43 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024 عيار 24

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3594 جنيها للشراء، و3617 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2696 جنيها للشراء، و2713 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، عند نحو 25.160 ألف جنيه للشراء، و25.320 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024 عيار 21

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ثابتا عند نحو 3145 جنيها للشراء، و3165 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، عيار 14، عند نحو 2097 جنيها للشراء، و2110 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024، إلى نحو 48.33 جنيها للشراء، و48.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.27 جنيها للشراء، و48.37 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.35 جنيها للشراء، و48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48.90 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 67 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 26-6-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2316.40 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 26-6-2024، مقابل نحو 2326.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.