سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024.. عيار 21 يواصل الارتفاع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و11 جنيها بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.33% اليوم الثلاثاء 25-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.35 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.90 جنيه للبيع، وصعد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.37 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبند الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3594 جنيها للشراء، و3617 جنيها للبيع، مقابل نحو 3583 جنيها للشراء، و3606 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2696 جنيها للشراء، و2713 جنيها للبيع، مقابل نحو 2687 جنيها للشراء، و2704 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024

وزاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، نحو 25.160 ألف جنيه للشراء، و25.320 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.080 ألف جنيه للشراء، و25.240 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024 عيار 21

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3145 جنيها للشراء، و3165 جنيها للبيع، مقابل نحو 3135 جنيها للشراء، و3155 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2097 جنيها للشراء، و2110 جنيها للبيع، مقابل نحو 2090 جنيها للشراء، و2103 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024، إلى نحو 48.27 جنيها للشراء، و48.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.09 جنيها للشراء، و48.19 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 50 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.90 جنيها للشراء، و48.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 53 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 25-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2326.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 25-6-2024، مقابل نحو 2324.65 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.