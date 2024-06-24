سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.75% اليوم الاثنين 24-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.40 جنيها، بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 24-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.40 جنيه للبيع، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.19 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 9.8% في 5 أشهر

كشفت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية السلعية، ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 16.55 مليار دولار.

ومن أبرز العناصر التي ساهمت في نمو الصادرات المصرية، الحمضيات الطازجة، والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، والزيوت البترولية المصنعة بقيمة 186 مليون دولار، حسب بيانات رسمية صادرة الأربعاء الماضى.

وبلغت قيمة المحاصيل الزراعية في الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من 2024، نحو 2.26 مليار دولار، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتهدف مصر ، في تحقيق الوصول بقيمة صادرات سلعية، إلى 100 مليار دولار سنويا.

وفي مايو الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023.

وتصدرت السعودية الدول العربية في الاستيراد من مصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر لها، نحو 2.7 مليار دولار خلال العام، بحسب البيان الصادر الشهر الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3583 جنيها للشراء، و3606 جنيها للبيع، مقابل نحو 3577 جنيها للشراء، و3589 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2687 جنيها للشراء، و2704 جنيها للبيع، مقابل نحو 2683 جنيها للشراء، و2691 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، نحو 25.080 ألف جنيه للشراء، و25.240 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3135 جنيها للشراء، و3155 جنيها للبيع، مقابل نحو 3130 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2090 جنيها للشراء، و2103 جنيها للبيع، مقابل نحو 2087 جنيها للشراء، و2093 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024، إلى نحو 48.09 جنيها للشراء، و48.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.15 جنيها للشراء، و48.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

ومتوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، يزيد عن السعر الرسمي، بنحو 21 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 24-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2324.65 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الاثنين 24-6-2024، مقابل نحو 2321.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية التعاملات الاسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.