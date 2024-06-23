سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وحدث تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الأحد 23-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.18 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23-6-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.40 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 9.8% في 5 أشهر

كشفت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية السلعية، ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 16.55 مليار دولار.

ومن أبرز العناصر التي ساهمت في نمو الصادرات المصرية، الحمضيات الطازجة، والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، والزيوت البترولية المصنعة بقيمة 186 مليون دولار، حسب بيانات رسمية صادرة الأربعاء الماضى.

وبلغت قيمة المحاصيل الزراعية في الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من 2024، نحو 2.26 مليار دولار، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتهدف مصر ، في تحقيق الوصول بقيمة صادرات سلعية، إلى 100 مليار دولار سنويا.

وفي مايو الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023.

وتصدرت السعودية الدول العربية في الاستيراد من مصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر لها، نحو 2.7 مليار دولار خلال العام، بحسب البيان الصادر الشهر الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024 عيار 24

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3577 جنيها للشراء، و3589 جنيها للبيع، مقابل نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024 عيار 18

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، عيار 18، نحو 2683 جنيها للشراء، و2691 جنيها للبيع، مقابل نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024 عيار 21

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3130 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع، مقابل نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024 عيار 14

فيما سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024، عيار 14، نحو 2087 جنيها للشراء، و2093 جنيها للبيع، مقابل نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024، عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

ومتوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، يزيد عن السعر الرسمي، بنحو 64 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2321.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية التعاملات الاسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الأول الجمعة 21-6-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.