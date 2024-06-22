سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024.. عيار 21 ينخفض

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و18 جنيها، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم السبت 22-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.25 جنيها، بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.40 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 9.8% في 5 أشهر

كشفت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية السلعية، ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 16.55 مليار دولار.

ومن أبرز العناصر التي ساهمت في نمو الصادرات المصرية، الحمضيات الطازجة، والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار، والزيوت البترولية المصنعة بقيمة 186 مليون دولار، حسب بيانات رسمية صادرة الأربعاء الماضى.

وبلغت قيمة المحاصيل الزراعية في الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من 2024، نحو 2.26 مليار دولار، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتهدف مصر ، في تحقيق الوصول بقيمة صادرات سلعية، إلى 100 مليار دولار سنويا.

وفي مايو الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023.

وتصدرت السعودية الدول العربية في الاستيراد من مصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر لها، نحو 2.7 مليار دولار خلال العام، بحسب البيان الصادر الشهر الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، مقابل نحو 3589 جنيها للشراء، و3600 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع، مقابل نحو 2691 جنيها للشراء، و2700 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، إلى نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.120 ألف جنيه للشراء، و25.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع، مقابل نحو 3140 جنيها للشراء، و3150 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع، مقابل نحو 2093 جنيها للشراء، و2100 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 22-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024، ثابتا عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

ومتوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، يزيد عن السعر الرسمي، بنحو 64 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2321.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية التعاملات الاسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الجمعة 21-6-2024، مقابل نحو 2358.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تعاملات الأمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.